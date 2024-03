SOBRAL ABANDONADA! Vereadora reivindica atenção do poder público aos distritos de Torto, Rafael Arruda e Aprazível

De acordo com a vereadora os distritos precisam de maior atenção aos serviços de saneamento, educação, lazer e saúde.

A vereadora Fransquinha do Povo se manifestou nas redes sociais, na noite da quinta-feira (21), para denunciar a falta de motorista para transportar pacientes do distrito de São José do Torto à sede Sobral. De acordo com a vereadora, uma senhora com câncer precisou ir com urgência a um hospital em Sobral e não tinha motorista. Ainda segundo a vereadora o servidor teria sido transferido para a localidade de Baracho.





Na manhã desta segunda-feira (25), a vereadora conversou com a equipe de reportagem do Sistema Paraíso para mostrar que o descaso não se limita apenas ao distrito do Torto, mas aos outros da região. Além da saúde, outros serviços públicos essenciais como saneamento, educação e lazer também estão carentes de atenção.





As estradas de acesso às localidades dos distritos de Torto, Rafael Arruda e Aprazível, em dias de chuvas, ficam intransitáveis, deixando os alunos sem poder ir à escola.





“Não é só o São José do Torto que merece atenção do poder público, mas os outros aqui da região como Rafael Arruda, Aprazível e localidades. A indiferença do poder público aos nossos distritos não é pelo fato de eu estar como vereadora de oposição, porque antes tinha um vereador que era da situação e, na verdade, não foi feito nada”, lamentou Fransquinha.





A ausência de esgotamento sanitário e pavimentação no logradouro prejudica os moradores das ruas Terezinha Ribeiro Aguiar e Raimundo Aguiar Ribeiro que dão acesso à quadra de esportes, à escola e ao novo posto de saúde. O cruzamento das ruas está há mais de dois anos com esgoto estourado causando incômodo e acidente como aconteceu com a mãe do comerciante Evandro Lopes que escorregou no lama de esgoto e teve fratura exposta.





“Minha mãe escorregou e quebrou a perna e teve fratura exposta e até hoje nada foi resolvido. A gente vem batendo nessa tecla e nada de resolverem”, contou o comerciante.





Fransquinha do povo mostrou também como está a situação dos acessos e das ruas de Rafael Arruda sem pavimentação e sem esgotamento sanitário. Na localidade de Pau Darquinho no distrito de Aprazível, a vereadora reivindicou a reforma do posto de Saúde que está com o prédio deteriorado.





“O poder público esqueceu dos nossos distritos. Tenho dito para nossa população que tem pouca coisa feita. Aqui tem uma quadra, acho que da época do Ricardo Barreto, que só foi restaurada; tem um colégio que foi feito na época do Joaquim Barreto e só tem esse e o posto que era alugado e agora é que estão construindo um posto de saúde. E a estrada de acesso ao Torto que foi feito ainda na gestão do Cid Gomes e de lá pra cá o povo não tem sido agraciado com nada”, disse a vereadora.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso