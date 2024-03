SOBRAL-CE: buracos na Estrada do Boqueirão revolta moradores

Os buracos na rodovia facilita a ação de bandidos que proveitam a situação para assaltar.

O canal Chama Paraíso recebeu duas ligações de pessoas que moram no distrito do Boqueirão a 7 quilômetros da sede Sobral, denunciando os buracos da Estrada do Boqueirão. Uma moradora disse que todos os anos eles sofrem com a situação da rodovia. Além do perigo de acidentes têm que conviver com o medo de serem assaltados, pois os assaltantes aprovietam a situação para cometer assaltos.





Os moradores relatam que apesar de reclamarem na imprensa a localidade continua com sempre faltando os serviços básicos como posto de saúde e ambulância, além de não terem água encanada em casa. Quando alguém adoece e precisa urgente ir ao médico tem que fretar um táxi. Ano passado a reportagem flagrou o momento em que uma paciente chegava do médico em Sobral de táxi.





Manoel Vasconcelos, agricultor, morador do logradouro foi vítima de acidente causado pelos buracos na estrada em mdezembro do ano passado. Ele conta que teve três fratura só no joelho e passou por duas cirurgias. Passei Natal e Ano Novo no hospital. Quase dois meses internato. Estou parado até hoje por causa do acidente”, relatou.





A assessoria de imprensa da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos de Sobral não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos