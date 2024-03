SOBRAL-CE: POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, na vigência da Operação Nacional Átria, deu cumprimento hoje, 07.03.2024, a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 49 anos, em virtude da prática de crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, do qual foi vítima ex-companheira do investigado.





Segundo os fatos apurados, o investigado, mesmo estando ciente da vigência de medida protetiva de afastamento da vítima e de seu endereço, foi até a casa da vítima e, percebendo a ausência dela, serrou o cadeado da porta da casa, entrou no imóvel, danificou uma TV e o lacre do medidor de energia, deixando a energia da residência desligada. Além disso, trocou o cadeado da porta, dificultando a entrada da vítima.





A vitima registrou os fatos nesta delegacia, foi iniciado um inquérito policial e Com base nos indícios colhidos, foi feita a Representação ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, o que foi deferido. Após os procedimentos necessários, o investigado foi encaminhado à Penitenciária de Sobral.