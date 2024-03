Ivo Gomes exonera 11 colaboradores da Vice Prefeitura

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, exonerou 11 colaboradores da vice-prefeita, Christianne Coelho. Segundo a publicação do Diário Oficial do Município de Sobral, da última terça-feira (5/3), seis homens e cinco mulheres que trabalhavam em cargos comissionados no gabinete da vice foram exonerados. O imóvel onde funcionava a sede da vice prefeitura será desocupado e entregue ao locador.





Foram exonerados os seguintes servidores:





Alexandro Carlos Costa (articulador da coordenadoria de programas e projetos);

Carlucio Campos de Souza (assistente técnico I da coordenadoria de programas e projetos);

Francisco Augusto Liberato Fernandes de Carvalho (coordenador jurídico);

Francisco Jhonata da Costa Lima (coordenador administrativo-financeira);

Francisco Nasion Feitosa Sousa Filho (assistente técnico I da coordenadoria de programas e projetos);

Georgeana Alencar Rocha (articulador da coordenadoria de programas e projetos);

Jardel Batista Monção (assistente técnico I);

Kelly Keline de Sousa Brasil (gerente, da célula de fomento ao voluntariado, da coordenadoria de programas e projetos);

Liduina Maria do Nascimento Lopes (assistente técnico I da coordenadoria de programas e projetos);

Marileuda Vasconcelos Cavalcante (assistente técnico I do Centro de Referência da Mulher);

Samara Cristina da Costa (assistente técnico I da coordenadoria de programas e projetos).