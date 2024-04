COM UM M4CHAD0, HOMEM É PRESO APÓS AMEAÇAR MAT4R O PRÓPRIO FILHO NA ESCOLA EM IPUEIRAS/CE

Um homem identificado como Lucas, foi conduzido para o 13° Delegacia de policia civil de Crateús, após ameaçar matar o próprio filho.





De acordo com informações, o fato ocorreu nesta segunda-feira, dia (22) de abril, quando os policiais do Raio receberam a informação via WhatsApp, que na localidade de Coité, zona rural de Ipueiras um homem estava fazendo várias ameaças após o término do seu relacionamento, informando que mataria o próprio filho, uma criança, por ter ficado com sua mãe.





Lucas ameaçou ainda invadir a escola para matar o filho, e quem tentasse impedir sofreria as consequências, ele andava de posse de um facão, uma foice e um machado.





Os policiais conseguiram rapidamente localizar o indivíduo, que desobedeceu e realizou ofensas a equipe que teve que fazer uso moderado e controlado da força para conte-lo. Após a prisão, ele foi levado à delegacia para a lavratura dos procedimentos legais.





com informações de TV Zap News