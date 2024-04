Congresso pode derrubar na próxima semana veto de Lula ao fim da "saidinha"

O veto gerou ainda mais desgaste na já combalida relação entre o Executivo de Lula e o Legislativo.

Líderes partidários pressionam o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para que o veto do presidente Lula ao projeto que acaba com a saidinha de criminosos seja votado já na próxima semana.





O tema gerou ainda mais desgaste na já combalida relação entre o Executivo de Lula e o Legislativo. A proposta tem amplo apelo popular e apoio parlamentar. A regra teve votações acachapantes: 62×2 votos no Senado e 311×98 na Câmara, como lembra o colunista Cláudio Humberto.





A decisão pelo veto foi anunciada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ativista contra encarceramento da bandidagem, que diz que a restrição é inconstitucional.





(Diário do Poder)