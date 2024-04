CRISE política e econômica no Brasil: Governo perde controle em 2024

Em sua coluna no Estadão, Eliane Cantanhêde, chama atenção para o quadro de estagnação da economia e erros políticos do governo Lula

Em 2023, apesar de não haver novidades significativas nas áreas sociais ou na política externa do presidente Lula e do PT, a economia brasileira destacou-se positivamente, com o PIB e outros indicadores superando expectativas, culminando na aprovação de uma reforma tributária. No entanto, em 2024 a situação econômica estagnou e começou a regredir devido a uma série de erros políticos, intensificando tensões entre o Congresso, o Executivo e o Judiciário, e fortalecendo movimentos de extrema direita impulsionados por figuras internacionais.





O cenário político deteriorou-se com o governo central perdendo o controle da articulação política, enquanto no Congresso projetos controversos como o aumento de privilégios para o Judiciário avançavam, contrastando com o arrocho na Educação. Arthur Lira, percebendo o fortalecimento da direita, adotou uma postura ainda mais conservadora, desafiando tanto o governo quanto o STF.





(Blog César Wagner)