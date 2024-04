Cubanos enfrentam penas brutais de até 15 anos de prisão por protestos contra crise no país

Continua a Repressão Intensa contra Manifestantes em Cuba com Novas Condenações de até 15 anos de Prisão.

A intensidade da repressão imposta pelo regime de Miguel Díaz-Canel aos manifestantes cubanos na ilha permanece alta. A evidência mais recente disso são as recentes sentenças aplicadas pelo Tribunal Provincial de Camagüey, controlado pela ditadura, que condenou 13 participantes de protestos em Nuevitas a até 15 anos de prisão.





el Sol, Yennis Artola foi condenado a 8 anos de privação de liberdade pelo crime doloso e consumado de “propaganda inimiga” de caráter contínuo.





A maioria dos participantes dos protestos foi julgada culpada por perturbar a ordem pública e tentar se rebelar contra as autoridades comunistas por criticar as condições degradantes em que vivem nos últimos anos. Essas condições são caracterizadas pela falta de alimentos básicos, combustível e suprimentos médicos, aspectos que são ignorados pela ditadura.





Uma parte da crise atual está sendo amenizada com o auxílio externo de parceiros, como a China. No começo deste mês, Cuba foi beneficiada com uma doação de 68 toneladas de arroz do governo chinês, que irá totalizar 20.408 toneladas até o fim do ano. Anteriormente, dois meses atrás, a ilha havia recorrido ao Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU solicitando ajuda para a distribuição de leite subsidiado para crianças com menos de sete anos.





O Observatório Cubano de Direitos Humanos (OCDH) emitiu uma declaração condenando as recentes condenações contra os manifestantes e forneceu um registro com os nomes dos indivíduos condenados à prisão e as suas penas correspondentes.





O tribunal sentenciou Mayelín Rodríguez Prado a 10 anos por cometer o crime doloso e consumado de “propaganda inimiga” de forma contínua e a uma pena adicional de 2 anos por sedição. A sentença foi aumentada em três anos, uma vez que os crimes foram perpetrados simultaneamente.





Muñoz José Armando Torrente foi sentenciado a 12 anos de prisão por “sedição”, além de 2 anos adicionais por crime de agressão e 10 meses por resistência.





Velez Leyva Daiver, Medina Velázquez Keiler, Vargas Menéndez De Jesús Menkel, Suárez Carrión Alberto Frank, Valladares Claro Pascual Frai e Agosto Pérez Alejandro Lázaro foram sentenciados por cometer o crime intencional e consumado de “sedição” a uma pena de 10 anos de privação de liberdade.





Batista Lisdan Cabrera foi sentenciado a 10 anos de privação de liberdade por “sedição” e a 2 anos pelo crime doloso e consumado de “outros atos contra a segurança do Estado”. A sentença combinada foi diminuída para 11 anos de privação.





Jimmy Jhonson Agosto e Ediolvis Marín Mora receberam sentenças de 13 anos de prisão por sedição e sabotagem.





Álvarez Ramírez Wilker foi penalizado com 4 anos de privação de liberdade pelo delito doloso e consumado de “ocultação”. Por outro lado, Yanelis Valladares Jaime obteve absolvição do delito de “sedição” devido à falta de evidências suficientes.





Um documento divulgado recentemente pela organização Prisoners Defenders revela que o regime de Díaz-Canel mantém mais de 1.090 cubanos como presos políticos. As informações são da Gazeta do Povo.