Defesa de Elon Musk envia a Moraes pedido do Congresso dos EUA

Parlamento norte-americano quer ter acesso às ordens judiciais contra o Twitter/X que foram emitidas pelo ministro.

Congresso dos Estados Unidos para ter acesso aos e-mails das ordens judiciais emitidas por ele e direcionadas à X Corp, responsável pela gestão da plataforma.





O envio ocorreu neste final de semana. Os documentos foram incluídos nos autos do inquérito das fake news, no qual Musk passou a ser investigado por ordem de Moraes.





Segundo informações publicadas no jornal Gazeta do Povo nesta segunda-feira, 15, o documento elaborado pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Deputados dos EUA solicita que a X Corp envie “todas as ordens” que foram emitidas por Moraes “referentes ou relacionadas à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdo; a remoção ou bloqueio de contas; o desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo da X Corp”.





O Comitê também pediu informações sobre o “tratamento pela X Corp. da exatidão ou veracidade de conteúdo; ou a atribuição de conteúdo à fonte ou ao participante de uma operação de influência estrangeira maligna ou patrocinada pelo Estado”.





No ofício enviado pela X Brasil ao STF, a defesa afirma que a ordem da Câmara norte-americana foi cumprida, mas ressalta que os documentos pedidos “são confidenciais e se encontram resguardados por sigilo judicial”, e pediu à autoridade do país que “mantenha e respeite a confidencialidade e o sigilo”.





Elon Musk versus Alexandre de Moraes





Desde o início do mês, Elon Musk tem criticado o ministro por impor censura a perfis brasileiros e afirmou que restauraria algumas das contas, “contrariando” as ordens judiciais. Ele também disse que iria expor as determinações do magistrado sobre as restrições decididas por ele por meio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Depois de o empresário expor suas opiniões, Moraes incluiu Musk no inquérito das fake news e determinou uma investigação contra ele — pela Polícia Federal — para “apurar as circunstâncias das declarações”.





(Revista Oeste)