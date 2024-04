DIA MAC4BRO EM SOBRAL: EM MENOS DE 24 HORAS, TRÊS HOM1CÍDI0S SÃO REGISTRADOS NA "PRINCESA DO NORTE"

Quatro pessoas foram baleadas nesta quinta-feira, dia 11, em Sobral! Três das vítimas foram a óbito.





Na madrugada dessa quinta-feira(11), uma mulher identificada por Ana Barbara, 21 anos, foi vítima de homicídio a bala no distrito Jaibaras. No período da tarde, um homem foi baleado no bairro Dom Expedito. Já durante à noite, três pessoas foram baleadas baleadas: um homem identificado por Aldenézio Portela Ferreira, 39 anos, no bairro Alto Novo, foi socorrido para Santa Casa, mas não resistiu e morreu; duas mulheres foram baleadas na rua do Bueiro, Kercia, morreu no local e Cláudia foi socorrida para o hospital Santa Casa.





Sobral registra 36 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil irá investigar os três homicídios.





Com informações de Sobral Notícias