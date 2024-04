O Dia Mundial da conscientização do Autismo é celebrado nesta terça-feira (2). A data estabelecida em 2007 tem como objetivo combater a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas dentro do espectro.



O autismo é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro e afeta aspectos da comunicação, linguagem, comportamento e interação social em crianças, adolescentes e adultos. Dada a larga variação de características e os diferentes graus de necessidade de suporte, o autismo foi classificado como um espectro em 2013, pela American Psychiatric Association – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª edição.

Atualmente o espectro autista (TEAs) é classificado em três níveis, que variam de acordo com a necessidade de suporte do indivíduo: Autismo nível 1 – pouca necessidade de suporte

Autismo nível 2 – necessidade de suporte moderada

Autismo nível 3 – muita necessidade de suporte A Lei 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e determina que a pessoa autista seja considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

A norma também define que os estabelecimentos públicos e privados poderão utilizar o símbolo mundial da conscientização sobre o espectro autista – a fita quebra-cabeça, para identificar a prioridade devida às pessoas autistas.

