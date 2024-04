Neymar vai voltar para o Santos? Site afirma que jogador fez promessa em vestiário do time

O atacante brasileiro Neymar Jr. causou um alvoroço em seu retorno a Vila Belmiro, no último domingo (31). O craque da seleção canarinho acompanhou a vitória do Santos sob o Palmeiras, por 1 a 0, no primeiro jogo da final do Paulistão.





Além da aparição, o camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou no gramado segurando a taça de campeão antes do confronto. Contudo, além de entrar com o troféu Neymar Jr. também movimentou os bastidores do alvinegro praiano.





Segundo o Uol, antes do confronto começar o atacante teria passado pelo vestiário do Peixe e teria dito aos jogadores e membros do Santos que retornaria, em 2025, para jogar o Campeonato Brasileiro pelo clube. Conforme a matéria, Neymar já teria repetido esse discurso em sua primeira visita no ano a Vila Belmiro, na vitória do Santos por 1 a 0 no clássico com o Corinthians.





De acordo com o portal, Neymar Jr. passou, rapidamente, pelo vestiário — para evitar que os jogadores perdessem o foco na final — cumprimentando um a um, onde teria dito que retornaria ao clube que o revelou.





Desde o retorno de Marcelo Teixeira a presidência do Santos, Neymar Jr. já compareceu à Vila para assistir a jogos do Santos outras duas vezes neste ano. O mandatário, que tem uma proximidade com a família de Neymar, já admitiu o desejo de ver o craque de volta à Vila Belmiro no futuro.





Marcelo já disse que o jogador solicitou que a camisa 11, número que ele utilizou quando brilhou no clube, não fosse utilizada até que ele retornasse. A camisa 10, eternizada por Pelé, não será utilizada na Série B do Campeonato Brasileiro.





Diario do Nordeste