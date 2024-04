Drogas sintéticas: Filhos de ex-deputado são presos em Teresina

Denarc prende suspeitos de tráfico de drogas sintéticas em Teresina.

O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil do Piauí, prendeu na manhã desta sexta-feira, dia 26, três pessoas, incluindo dois filhos do ex-deputado Fernando Monteiro, suspeitos de tráfico de drogas sintéticas na zona leste de Teresina.





“É a primeira operação do Denarc com foco em combater drogas sintéticas nesse ano. Uma ação que visa dar enfrentamento a essa droga que circula com mais vigor na noite de Teresina, mas precisamente na zona leste da capital”, disse o delegado Samuel Silveira, coordenador do Denarc.





Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão nos estados do Piauí, Ceará e Minas Gerais. Entre as cidades onde os mandados estão sendo cumpridos estão Teresina, Parnaíba e Sobral. As investigações tiveram início a partir de informações do fornecimento de drogas sintéticas originadas do Ceará.





As drogas seriam transportadas de Minas Gerais para o Ceará e em seguida para Teresina e Parnaíba. As prisões foram efetuadas em condomínios de luxo na zona leste de Teresina.





Uma médica está foragida – ela é apontada como responsável pela distribuição dos entorpecentes entre os estados junto com os filhos do exdeputado. Segundo o delegado, ela está em São Paulo. Outro foragido é um DJ, apontado como responsável pela distribuição da droga nas festas em Teresina e Parnaíba.





Fonte: Pi24h