Anderson Leonardo, vocalista e cavaquinista do Molejo, um dos grupos mais famosos e irreverentes do pagode dos anos 1990, morreu nesta sexta-feira aos 51 anos. O músico foi internado no hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último dia 27, com fortes dores após sessões de radioterapia para tratar um câncer inguinal raro, na região da virilha.





A banda publicou uma nota de pesar informando a fatalidade aos fãs.