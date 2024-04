Oposição aguarda depoimento de Elon Musk para impulsionar impeachment de Alexandre de Moraes

Parlamentares da oposição planejam utilizar o esperado depoimento do empresário Elon Musk à Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados como uma alavanca para angariar apoio ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Espera-se que revelações sigilosas atribuídas a Moraes venham à tona antes do depoimento de Musk, embora documentos já divulgados no caso dos “Twitter files” sejam considerados suficientemente impactantes para fortalecer a campanha pelo impeachment.





De acordo com o deputado Marcel Van Hattem (Novo), existem indícios de duas irregularidades cometidas por Moraes em função de sua atuação. “Houve um ‘afastamento de garantias individuais’ em decisões que visaram críticos e opositores, algo que, por definição de garantia individual, não deveria ocorrer com tanta frequência”, disse Van Hattem, destacando também a suspensão de contas de agentes políticos nas redes sociais como forma de censura.





O ministro Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, já manifestou apoio público a Alexandre Moraes. O depoimento de Musk será realizado por videoconferência, em data ainda a ser definida. A aprovação de um impeachment de ministro do STF requer dois terços dos votos no Senado, algo nunca ocorrido nos 133 anos de história do tribunal. Atualmente, a oposição conta com algo entre 30 e 35 votos.





(Hora Brasília)