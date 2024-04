Empresa desenvolve ‘capa de invisibilidade’ inspirada em Harry Potter

De acordo com informações do jornal Extra, uma empresa britânica trouxe a ficção para a realidade ao criar um “escudo de invisibilidade” inspirado no universo de Harry Potter. A Invisibility Shield Co, sediada em Londres, passou quatro anos desenvolvendo essa tecnologia revolucionária, com o objetivo de transformar superpoderes fictícios em realidade.





O designer da Invisibility Shield, Tristan Thompson, expressou seu entusiasmo com a invenção, destacando que “as possibilidades são infinitas” e que os escudos são extremamente divertidos. Ele acrescentou que ninguém imaginava que um escudo de invisibilidade funcional, que pode ser enrolado e pendurado no ombro, pudesse ser criado.

O funcionamento do escudo se dá por meio de um conjunto de lentes ultragrandes posicionadas precisamente na frente do escudo. A luz é redirecionada e refletida pela pessoa atrás do escudo, tornando-a invisível para o observador do outro lado. A forma e o posicionamento do escudo permitem que a luz de fundo de ambos os lados se espalhe pela frente do escudo, ocultando efetivamente o que está atrás.





Os escudos inovadores estão disponíveis em três tamanhos: 20cm de altura (R$ 342), 90cm (R$ 2.085) e o megaescudo de 1,80m (R$ 4.875), este último sendo “grande o suficiente para esconder várias pessoas”. Cada unidade é à prova d’água, não requer baterias e é feita com materiais 100% recicláveis.





Terra Brasil Notícias