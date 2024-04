VÍDEO: gêmea siamesa se casa com enfermeiro, mesmo vivendo unida à irmã, e caso viraliza na web; VEJA

As gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel, que têm 34 anos, possuem uma grande base de seguidores nas redes sociais. Lá, elas mostram seu cotidiano, suas atividades e até momentos do casamento de uma delas.





No ano de 2021, Abby oficializou seu relacionamento com Josh Bowling, um enfermeiro e veterano do exército americano. Segundo o site Today, Abby e Brittany residem em Minnesota e são gêmeas siamesas dicéfalas.





Abby e Brittany Hensel compartilham a mesma corrente sanguínea e os órgãos localizados abaixo da cintura. Abby tem controle sobre o braço e a perna direitos, enquanto Brittany controla o lado esquerdo.





A cirurgia para separá-las nunca foi feita, pois seus pais acreditavam que era muito perigosa. Os médicos também afirmaram que havia poucas chances de sobrevivência. “Como poderíamos escolher entre as duas?”, questionou Mike, o pai das gêmeas, em uma entrevista à revista Time.





Abby e Brittany ganharam fama quando participaram do programa The Oprah Winfrey Show, em 1996. Atualmente, elas atuam como professoras, lecionando para alunos da quinta série. O passatempo favorito das irmãs é passear na natureza e saborear sorvete.





A cerimônia de casamento não teve grande divulgação na imprensa. No entanto, as irmãs publicaram algumas fotos da celebração nas redes sociais, onde aparecem vestindo um traje de noiva. Bowling é visto usando um terno cinza. Eles estão de mãos dadas, olhando um para o outro.

