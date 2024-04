ESCRITÓRIO de André Fernandes vandalizado em protesto em Fortaleza (vídeo)

Escritório do deputado André Fernandes em Fortaleza foi alvo de vandalismo em protesto organizado pelo Levante Popular da Juventude





O escritório do deputado André Fernandes (PL) em Fortaleza foi vandalizado durante um protesto do Levante Popular da Juventude, que queimou um boneco com o rosto do parlamentar e pichou "golpista" nas paredes. O ato, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, visa políticos ligados a uma suposta tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023. Fernandes anunciou que tomará providências legais e conformes informes algumas pessoas já foram identificadas.





Com informações do Blog do César Wagner

Foto O Povo