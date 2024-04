Robinho vai para cela comum e já está em contato com outros presos

O ex-jogador Robinho já está em cela comum após fim do período de isolamento. Após ser preso em Santos (SP), ele cumpre a pena por estupro coletivo que cometeu na Itália, na prisão conhecida como Tremembé 2, a penitenciária Doutor José Augusto Salgado, na região do Vale do Paraíba, interior de SP.





A informação foi confirmada ao site R7 pela Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP-SP).





“O custodiado está alojado em cela de convívio comum. Ele habita cela com dimensões de 2x4m em companhia de outro detento”, detalhou a pasta.





Além de contato com outros presos, agora Robinho poderá receber a visitação de familiares nos dias e períodos estabelecidos e realizar atividades comuns para a população carcerária como banho de sol e práticas de reintegração.





(Folha do Estado)