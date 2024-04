Ex-parceira do filho de Lula é afastada do trabalho por depr3ssão

A ex-companheira de Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Lula, foi afastada de suas funções profissionais por 14 dias devido a “sintomas depressivos” relacionados a “conflitos conjugais”, conforme relatado neste sábado (13) pelo jornal O Estado de S. Paulo. A mulher, que é médica e psicanalista, teria sofrido uma deterioração em sua saúde mental após seu ex-namorado republicar um vídeo em que jornalistas de um veículo de esquerda faziam comentários pejorativos sobre sua aparência, além de criticarem a exposição de sua vida conjugal.





De acordo com o relato, o episódio contribuiu para uma crise de ansiedade enquanto ela estava no trabalho. O vídeo em questão foi posteriormente removido por Luís Cláudio após a repercussão.





No início do mês, a médica registrou um boletim de ocorrência contra Luís Cláudio, acusando-o de agressões “de natureza física, verbal, psicológica e moral”. Em sua defesa, Luís Cláudio negou as acusações, alegando ser vítima de calúnia.





(Hora Brasília)