Governo propõe programa para ‘pagar entrada’ na compra de imóveis no Ceará

O governador Elmano de Freitas, assinou, nesta segunda-feira (15), um projeto de lei para beneficiar interessados em comprar a própria casa. O “Entrada Moradia Ceará”, agora, está para avaliação dos deputados estaduais.





A iniciativa vai atender os cearenses com renda familiar mensal de até R$ 4.400, público contemplado nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.





Com o projeto, os cidadãos poderão ter acesso ao subsídio de mais de R$ 20 mil, além do aporte do governo federal pelo "Minha Casa, Minha Vida".





G1