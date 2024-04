Suspeita de abandonar recém-nascida em beco é identificada e diz à polícia que não tem condições de cuidar da criança

Ela relatou em depoimento que entrou em trabalho de parto na rua, em Paraíso do Tocantins, e que passa por dificuldades financeiras e psicológicas. Pai da bebê manifestou interesse em cuidar da filha.

Dr. Manoel Frota Neto - Delegado responsável pela investigação





A responsável por abandonar uma recém-nascida em um beco entre casas em Paraíso do Tocantins, na região central do estado, foi identificada nesta segunda-feira (15). A mulher prestou depoimento e deve responder pelo crime de abandono de incapaz.

A bebê foi deixada ainda com o cordão umbilical e suja de sangue em um local com areia, lixo e mato. O beco fica ao lado da casa da auxiliar administrativa Maria do Espírito Santo, no dia 10 de abril. Imediatamente ela pegou a bebê e chamou a Polícia Militar e bombeiros.





A Polícia Civil também esteve no local do abandono e após investigação, chegou até a mulher, de 22 anos. Ela foi levada para a delegacia para prestar depoimento e contou que entrou em trabalho de parto na rua. Uma pessoa teria a ajudado nesse momento.





Após confessar o abandono, ela afirmou não ter interesse em cuidar da criança por falta de condições financeiras e psicológicas.





Mesmo assim, segundo o delegado Manoel Frota, ela será indiciada por abandono de incapaz. Depois de prestar depoimento, a mulher foi liberada para responder ao processo em liberdade.





O pai da criança também foi encontrado pela Polícia Civil. Conforme o delegado, ele se mostrou interessado em cuidar da recém-nascida.









Resgate





Após ouvir choro de criança, a Maria do Espírito Santo encontrou a bebê no beco, por volta das 6h30. Ela enrolou a recém-nascida em um pano e chamou as autoridades.





Depois de receber um primeiro atendimento para saber o estado de saúde, a bebê foi levada pelos bombeiros para o Hospital Regional de Paraíso. Ela ficou sob os cuidados das equipes multiprofissionais da unidade.





Com informações do portal G1/TO