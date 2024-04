Irã ameaça at4car bases dos EUA se Washington apoiar contra-ataque Israelense

Principais líderes militares do Irã advertiram Israel neste domingo que o país enfrentará um ataque mais severo caso reaja aos ataques noturnos com drones e mísseis, acrescentando que Washington foi informada para não apoiar qualquer ação militar de seu aliado.





“Nosso resposta será muito maior do que a ação militar de hoje se Israel retaliar contra o Irã”, disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Major General Mohammad Bagheri, à TV estatal, acrescentando que Teerã alertou Washington que qualquer apoio a uma retaliação israelense resultaria em bases dos EUA sendo alvejadas.





“Se o regime sionista (Israel) ou seus apoiadores demonstrarem comportamento imprudente, receberão uma resposta decisiva e muito mais forte”, disse o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em comunicado.





O comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami, também alertou que Teerã retaliaria contra qualquer ataque israelense a seus interesses, funcionários ou cidadãos.





O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, disse em uma reunião com embaixadores estrangeiros em Teerã neste domingo que seu país informou aos EUA que seus ataques contra Israel serão “limitados” e para autodefesa.





Enquanto isso, o grupo terrorista Hamas, um dos procuradores do Irã na região, se posicionou em defesa de Teerã após o ataque.





“Nós, do Hamas, consideramos a operação militar realizada pela República Islâmica do Irã um direito natural e uma resposta merecida ao crime de atacar o consulado iraniano em Damasco e ao assassinato de vários líderes da Guarda Revolucionária”, disse o grupo palestino em comunicado. Israel está envolvido em uma guerra, agora em seu sétimo mês, com o Hamas depois que o grupo terrorista de Gaza matou quase 1.200 pessoas e sequestrou 253 em um ataque surpresa em 7 de outubro.





Israel relatou danos modestos e reabriu seu espaço aéreo depois que o Irã lançou uma grande onda de cerca de 300 drones e mísseis no primeiro ataque direto ao estado judeu pela república islâmica, enquanto os Estados Unidos disseram que discutiriam uma resposta diplomática com grandes potências no domingo.





Os ataques de Teerã no sábado à noite – lançados após um suposto ataque aéreo israelense em seu complexo de embaixada em Damasco em 1º de abril que matou oficiais da Guarda Revolucionária Islâmica, um grupo terrorista designado pelos EUA – aumentaram a ameaça de um conflito regional mais amplo.





O Irã anteriormente contava com seus procuradores em toda a região para atacar alvos israelenses e americanos em apoio ao Hamas na guerra contínua em Gaza, que não mostra sinais de alívio apesar de numerosos esforços de mediação.





“Interceptamos, repelimos, juntos venceremos”, postou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no X, anteriormente Twitter, após o ataque iraniano.





As Forças de Defesa de Israel disseram que mais de 99% dos drones e mísseis iranianos foram derrubados pela Força Aérea Israelense e por países aliados, e estavam discutindo opções de acompanhamento.





O Canal 12 TV citou um oficial israelense não identificado dizendo que haveria uma “resposta significativa” ao ataque.





A guerra em Gaza aumentou as tensões na região, se espalhando para fronts com o Líbano e a Síria e atraindo fogo de longo alcance para alvos israelenses de tão longe quanto o Iêmen e o Iraque.





O aliado mais poderoso do Irã na região, o grupo xiita libanês Hezbollah – que tem trocado tiros com Israel desde 8 de outubro – disse no início de domingo que havia disparado dezenas de foguetes contra uma base da IDF no norte.





Drones também foram lançados contra Israel pelo grupo houthi iemenita alinhado ao Irã, que atacou rotas marítimas no Mar Vermelho e nos arredores para mostrar solidariedade ao Hamas, disse a empresa britânica de segurança marítima Ambrey em um comunicado.





