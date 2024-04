LULA: "EU, SE PUDESSE, IA FAZER UM DECRETO: "É PROIBIDO MENTIR. QUEM MENTIR, VAI SER PRESO", ASSISTA

Na tarde desta sexta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante discurso, que se pudesse criaria um decreto para prender quem mente. Momentos antes, o petista disse ter sido preso “pela maior mentira contada nesse país”.





A fala foi dada em evento do agronegócio, em Campo Grande (MS), na 1ª ida do petista a Mato Grosso do Sul neste novo mandato.





“Se pudesse, ia fazer um decreto: é proibido mentir. Quem mentir vai ser preso, porque a gente não pode viver subordinado à mentira, maldade, intriga”, disse Lula ao finalizar seu discurso.





O evento do petista ocorreu em uma fábrica da JBS, grande empresa do setor e administrada pelos irmãos Batista, alvos da Lava Jato.





#VÍDEO: Na tarde desta sexta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante discurso, que se pudesse criaria um decreto para prender quem mente. Momentos antes, o petista disse ter sido preso “pela maior mentira contada nesse país”. pic.twitter.com/T2alLoRMcp — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) April 12, 2024

