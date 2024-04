Mudanças no trânsito de Sobral geram críticas

As críticas giram em torno da transferência das vans para o Terminal de Transporte Complementar.

A Secretaria de Trânsito e Transporte de Sobral (Setran) realiza uma série de mudanças no trânsito de Sobral que está dividindo opiniões. Algumas das medidas agradam uma parte da população, já outras, como é o caso da transferência das vans para o Terminal de Transporte Complementar, está gerando críticas tanto por parte de passageiros como dos condutores.





Nesta segunda-feira (15), a rua Cel. José Euclides Ferreira Gomes passará a ter sentido único da rotatória do Parque Pajeú à rua Cel. Diogo Gomes. De acordo com a Setran, as alterações têm o objetivo de otimizar a fluidez no tráfego de Sobral. Um servidor público que pediu para preservar sua identidade disse que concorda com a mudança porque o trecho é muito movimentado em horário de pico, mas precisa de uma revitalização, visando o pedestre.





“Do lado da Igreja Coração de Jesus a calçada até que está boa, mas do outro lado já não é tão boa porque está com o piso afundando, a vegetação, o lixo e o mau cheiro tomam conta”, lamentou o servidor.





O auxiliar de produção, Carlos Alberto, disse para o Portal Paraíso que o grande problema de Sobral são as restrições de estacionamento que a cada dia aumentam. “As zonas azuis estão tomando conta do Centro de Sobral. A situação não está tão boa para a gente estar pagando R$ 5 de Zona Azul, fora as multas que do nada chega em casa”, afirmou o auxiliar de produção.





Na terça-feira (16), as cooperativas Cootman e Coopitrace e as vans que fazem o transporte distrital que têm ponto de parada na rua Floriano Peixoto e no entorno da Igreja do Patrocínio serão transferidas para o Terminal de Transporte Complementar. O Portal Paraíso conversou com os motoristas das vans que reclamam, principalmente das poucas paradas de embarque e desembarque fora do terminal.





Um dos condutores disse que todos os profissionais estão insatisfeitos, mas têm medo de se manifestar. “A Prefeitura só queria disponibilizar apenas duas paradas, mas depois mudou de ideia e aumentou para três quando ameaçamos chamar a imprensa”, disse o motorista.





No perfil do Instagram da Setran são muitas as reclamações sobre a transferência das vans. Uns criticam a falta de banheiros no terminal, outros o aumento do custo para se deslocarem até às paradas e a falta de informação.





Uma das seguidoras do perfil, que trabalha em outro município e precisa todo dia se deslocar para o trabalho, reclamou de terem apagado seu comentário e pediu uma resposta sobre os pontos de embarque e desembarque.





“Moro em Sobral e trabalho em outro município. Aumentar 10 reais de moto táxi todos os dias sai muito pesado para quem já gasta 26 reais todos dias para trabalhar em outra cidade. O que custa deixar o passageiro pegar ou descer da topique na rota dentro da cidade?” reclamou a seguidora. Em resposta a Setran disse que o “TranSol tem linhas que interligam o terminal ao centro comercial da cidade!”.





A assessoria de imprensa da Setran não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Foto: Chico Nildo