Brasil lidera casos de dengue nas Américas

Sob o governo Lula (PT), o Brasil lidera, com 83% dos casos de dengue nas Américas, o ranking da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), seguido pelo Paraguai com 5,3% e Argentina com 3,7%, totalizando 92% dos casos e 87% das mortes na região.





Em 2024, o Brasil já registrou mais de 3,1 milhões de casos prováveis da doença e 1.292 mortes confirmadas, com outros 1.875 óbitos em investigação.





Os dados da Opas referem-se às 14 primeiras semanas epidemiológicas do ano, incluindo notificações dos EUA (304 casos) e nenhum do Canadá.





Quanto à taxa de incidência, a Guiana Francesa está no topo da lista, enquanto o Brasil está em terceiro lugar nesse índice.





Confira as 10 regiões com maior taxa de incidência:

Guiana Francesa – 3,768.63;

Paraguai – 2,818.89

Brasil – 1,816.28;

São Bartolomeu (território francês) – 1,585.71;

Martinica (território francês) – 1,148.00;

Bonaire (território holandês) – 795.15;

Guadalupe (território francês) – 687.50;

Argentina – 473.37;

Barbados – 311.26

Nicarágua – 258.71





Via Folha do Estado