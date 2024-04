Sobralense que casou com coreano após conhecê-lo na internet viaja para a Coreia do Sul: 'Fui bem acolhida'

Após o coreano Yang Seok viajar mais de 16 mil quilômetros da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, até a cidade de Sobral, no Sertão do Ceará, para conhecer a namorada Luisa Vitória Ribeiro, foi a vez dela de viajar para o país onde o esposo nasceu.





O casal ficou conhecido por viver um 'dorama cearense'. Yang e Luisa se conheceram pela internet e realizaram o sonho de se ver pessoalmente ano passado. Os dois estão casados e compartilharam nas redes sociais a viagem até a Coreia.





"Fui bem acolhida pela família aqui. Sinto que tenho uma grande família. Queria poder levar ele no Brasil, se Deus permitir futuramente", escreveu em uma publicação onde aparece o pai de Yang.





A jovem está dividindo com o público suas descobertas no páis asiático. Ela comentou sobre o frio, as comidas, entre outros aspectos.





"A gente entrou em uma conveniência de sorvete que não tem atendente", disse sobre um estabelecimento. O g1 tentou contato com a jovem e aguarda retorno.