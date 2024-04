Idoso reage e é agredido por casal de assaltantes em Fortaleza

Um idoso foi agredido por dois assaltantes no bairro Pedras, em Fortaleza. Uma câmera de segurança flagrou o momento da ação. O homem está parado próximo a uma motocicleta quando os dois assaltantes abordam, há a reação e as agressões começam. O caso aconteceu na manhã deste domingo (14). As imagens mostram a luta corporal, mas não há a informação se algo foi levado.





São dois assaltantes, uma mulher e um homem, ela começa a agressão e depois ele também usa o capacete, além disso, parece estar armado. O idoso caí e eles vão embora. O estado de saúde da vítima não foi informado.





A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que o 6º Distrito Policial investiga os casos na região e reforçou o registro do Boletim de Ocorrência. As imagens devem auxiliar na identificação dos assaltantes.





(CN7)