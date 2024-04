Homem com epilepsia passa mal e morre ao ser atacado pelo próprio cão da raça pitbull

Os familiares relataram que o homem tomava remédio controlado e teve uma convulsão no quintal da casa.

Um homem de 31 anos que sofria de ataques epiléticos, morreu após ser atacado por um cão da raça pitbull, no bairro Jardim Europa, em Mogi Mirim (SP),na manhã deste domingo (14). Um guarda municipal, vizinho da vítima, matou o animal com um tiro ao tentar prestar socorro.





ATAQUE FATAL: A morte da vítima foi constatada no local pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim. Segundo a corporação, a vítima sofreu uma hemorragia intensa por conta do ferimento na garganta causado pelo cão.





VÍTIMA ERA EPILÉTICA: Segundo os Bombeiros, a esposa da vítima e dois filhos estavam na casa no momento do ataque do pitbull. Os familiares relataram à Polícia Militar que o homem tomava remédio controlado e teve uma convulsão no quintal da casa localizada na Rua Cláudio dos Santos.





TENTATIVA DE RESGATE: O guarda municipal, vizinho da família, teria escutado os gritos e pulou no quintal da residência. Segundo a PM, ele conseguiu tirar o cachorro de cima da vítima, mas o cão se debatia muito e tentava atacar outras pessoas.





PERÍCIA: O guarda teria atirado contra o cão para em uma tentativa de conter o animal, o disparo foi fatal. A perícia foi acionada e o caso vai ser apresentado na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu (SP).





Via portal Meio Norte