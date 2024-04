Musk para Alexandre de Moraes: "Por que você está determinando tanta censura no Brasil?"

Na rede social X, um post feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, há 3 meses, sobre Ricardo Lewandowski recebeu, hoje, a interação de ninguém menos que o dono da plataforma, Elon Musk, para questionar sobre o que considera autoritarismo de Moraes sobre o Brasil





“Por que você está determinando tanta censura no Brasil?”, perguntou Elon Musk.





Com interlocução aberta com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Musk acompanha atento o que acontece no Brasil. No último dia 21 de março, ele classificou como ‘preocupante’ a condenação da professora, Iraci Nagosh, de 71 anos por participação nos atos do 8 de janeiro. Ela estava no interior do Palácio do Planalto, se refugiando de bombas de efeito moral, quando foi presa. Pegou condenação há 14 anos de prisão.

Parabéns ao Ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública. Magistrado exemplar, brilhante jurista, professor respeitado e, acima de tudo, uma pessoa com espírito público incomparável e preparada para esse novo desafio. Desejo… — Alexandre de Moraes (@alexandre) January 11, 2024