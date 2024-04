Noiva morre afogada em piscina durante comemoração do próprio casamento

Uma mulher de 38 anos morreu afogada em uma piscina durante a festa em que comemorava o próprio casamento. O caso foi registrado no bairro Pires de Baixo, em Limeira na tarde de domingo, 14, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).



Segundo as investigações, a vítima se desequilibrou e caiu na piscina. "Presentes tentaram socorrer a mulher, mas não conseguiram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima para o hospital, mas ela veio a falecer", disse a SSP.

Ainda segundo a pasta, um boletim de ocorrência foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia da cidade do interior paulista.

Pouco antes de morrer, Elisangela fez uma postagem no Facebook em que mostrava imagens de seu casamento.

Estadão Conteúdo