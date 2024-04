PERNAMBUCO E CEARÁ lideram ranking de hom1cídios no Brasil no início de 2024

Pernambuco e Ceará registram as maiores taxas de homicídios no Brasil no primeiro trimestre de 2024, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública.





No primeiro trimestre de 2024, Pernambuco e Ceará foram os estados brasileiros com as maiores taxas de homicídios, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Pernambuco liderou com uma taxa de 43,71 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto o Ceará registrou 37,25 homicídios por 100 mil habitantes, ocupando a segunda posição. No Ceará, foram contabilizados 819 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que incluem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.





Na análise das capitais, Fortaleza se destacou como a terceira capital com mais assassinatos, totalizando 223 CVLIs, atrás apenas de Recife (224) e Salvador (253). Além disso, Caucaia, também no Ceará, foi a décima cidade com mais homicídios em números absolutos, com 78 registros.





Os municípios de Maracanaú e Maranguape, ambos na Região Metropolitana de Fortaleza, ficaram nas 26ª e 42ª posições em assassinatos, com 35 e 28 homicídios, respectivamente.





Vale ressaltar que Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro não forneceram ao MJSP os dados de março, o que pode impactar a análise completa dos homicídios nacionais para o período.





Via César Wagner