LAMENTÁVEL! GOVERNO LULA corta verbas de comunidades terapêuticas para dependentes químicos

O governo do presidente Lula cortou verbas destinadas às comunidades terapêuticas para dependentes químicos. A decisão foi publicada em resolução na última quarta-feira, 24, no Diário Oficial da União.





O corte foi realizado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O órgão não reconhece mais as comunidades terapêuticas como organizações sociais. Dessa forma, as entidades não poderão mais ser financiadas com recursos públicos destinados à área.





De acordo com o jornal O Globo, o documento considera que as comunidades terapêuticas não cumprem com os requisitos necessários para participar do Sistema Único de Assistência Social (Suas). A administração federal estabeleceu 90 dias para que os governos estaduais e municipais cancelem as inscrições destas entidades.





A decisão ocorreu depois que cerca de cem associações de saúde mental e de militância antimanicomial — que trata sobre pessoas com sofrimento mental — escreveram uma carta-manifesta a Lula. O documento foi enviado durante a Quinta Conferência Nacional de Saúde Mental, em agosto do ano passado.





✴️ CÁ PRA NÓS: A decisão do governo de cortar verbas para as comunidades terapêuticas é preocupante, pois tais entidades desempenham um papel crucial no tratamento de dependentes químicos. Ao reclassificá-las e retirar seu financiamento público, o governo não apenas ignora as necessidades de uma população vulnerável, mas também subestima a importância de um suporte contínuo e especializado na recuperação de vícios. Essa medida pode levar à redução de serviços essenciais e, consequentemente, a um aumento da marginalização de indivíduos que lutam contra dependências, algo que poderia ser evitado com políticas mais inclusivas e abrangentes.





