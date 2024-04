Mulher é flagrada espancando filha, leva tapa na cara e vai presa em flagrante

Nessa sexta-feira (26/4), um caso de violência doméstica chocou a cidade de Vitória de Santo Antão, localizada a cerca de 50 quilômetros de Recife.

Uma policial militar foi flagrada em vídeo agredindo uma mulher acusada de agredir sua própria filha de apenas 11 anos. As imagens, que rapidamente circularam nas redes sociais, mostram a policial dando um tapa no rosto da mulher enquanto questiona sua autoria nas lesões da criança.

O incidente ocorreu quando a mulher chegou com a filha machucada ao Hospital João Murilo de Oliveira, na mesma cidade.

Testemunhas relatam que a criança apresentava ferimentos graves, com marcas roxas visíveis em suas pernas, braços e rosto, além de queixas de dormência em uma das pernas. Ainda não se sabe o motivo da agressão.





A situação se torna ainda mais alarmante quando se descobre que a mãe da criança teria impedido inicialmente que ela recebesse atendimento médico. Segundo relatos, a mulher se recusou a deixar a filha desembarcar do veículo quando chegaram ao hospital, o que resultou em sua prisão em flagrante pelas autoridades.





Antes de ser detida, a mãe tentou justificar suas ações em uma discussão com vizinhos, alegando que ninguém se preocupou com sua situação e que agora estavam todos interessados na saúde de sua filha. Este episódio levanta questionamentos sobre possíveis negligências anteriores no ambiente doméstico da família.





(Folha do Estado)