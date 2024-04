Polícia apreende dr0gas embaladas com imagens de Alexandre de Moraes e Elon Musk

A Polícia Militar (PM) realizou uma operação de grande porte na quinta-feira (25), resultando em uma significativa apreensão de drogas na cidade de Louveira, interior de São Paulo.





Parte dos entorpecentes estava embalada em pacotes estampados com imagens do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e do empresário Elon Musk, conforme relata o portal Metrópoles.





Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram confiscados 112 frascos contendo skunk, 275 pedras de crack, 286 embalagens de maconha, 293 de cocaína e 62 de haxixe. A droga estava armazenada em um cortiço abandonado na periferia da cidade, e até o momento, não houve prisões.





Nos últimos dias, o embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk tem ganhado repercussão internacional, com o empresário acusando o ministro de ter interferido nas eleições presidenciais de 2022, além de dizer que o magistrado tem atuado de forma inconstitucional no judiciário brasileiro.





Em reação, o ministro do STF incluiu o magnata da Tesla e do X Network no inquérito que investiga grupos criminosos que utilizaram a internet para promover ataques às eleições e às instituições brasileiras.





