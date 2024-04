SERVIDORES do Detran entram em greve nesta quarta, 3

Greve geral dos servidores do Detran Ceará após falta de negociações sobre ajuste salarial e condições de trabalho. Entenda as demandas e impacto.

Servidores do Detran do Ceará decidiram entrar em greve geral após uma assembleia na última quarta (27), devido à falta de resposta do Governo do Estado sobre reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho. Eles aguardam negociações sobre a reestruturação das tabelas salariais e atualizações no Plano de Cargos e Carreiras desde setembro de 2023, com uma proposta oficial entregue em janeiro. O sindicato da categoria (Sindetran-CE) organizou a assembleia com 300 servidores e uma manifestação em 4 de março. Com a greve a ser iniciada nesta quarta-feira, 3, 137 postos de atendimento serão atingidos.