SOBRAL-CE: POLÍCIA CIVIL EM AÇÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, na data de hoje 10/04/2024, efetuou cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de um home de 32 anos de idade, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.





Segundo as investigações, o suspeito foi autuado em flagrante no dia 29.03.24 por lesão corporal contra a ex-companheira, passou por audiência de custódia, onde teve sua liberdade provisória deferida com a decretação de medidas protetivas em seu desfavor.





Ocorre que o suspeito não estava cumprindo as medidas impostas e estava perseguindo a ex companheira, que procurou o Ministério Publico e a DDM-Sobral para relatar o fato. Foi solicitada sua prisão preventiva, que foi deferida e logo em seguida foi dado o devido cumprimento ao mandado. O suspeito foi encaminhado à Penitenciária de Sobral.