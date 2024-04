Vice-prefeita de Varjota sofre acidente de carro a caminho de Fortaleza

A vice-prefeita de Varjota, Alessandra Araújo, conhecida popularmente como “Loura do Povo“, sofreu um grave acidente nesta quarta-feira (10), na BR-020, no trecho próximo ao município de Caridade. A vice-prefeita, que também é empresária, estava acompanhada de sua assessora e do motorista no momento do sinistro. Apesar da gravidade da ocorrência, todos sobreviveram.





Após o acidente, a vice-prefeita foi prontamente encaminhada para uma unidade da Unimed em Fortaleza, onde está sendo submetida a uma série de exames para avaliar seu estado de saúde. "Foi um livramento de Deus que com sua misericórdia, poupou-me a vida", declarou.





Loura do Povo estava à caminho da capital cearense para participar de uma audiência com o secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque.





Via CN7