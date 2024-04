Governo do Ceará lança concurso com 600 vagas para Policial Penal

Edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta.

O governador Elmano de Freitas anunciou, em live nas redes sociais, a abertura do concurso com 600 vagas para o cargo de policial penal, da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP). O edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10).





“Estudem bastante, pois precisamos destes profissionais em nosso sistema penitenciário. Para fazer o concurso é preciso ter Ensino Médio. O edital vai estar no site da SAP. Lá, você vai ver as regras, como será o processo de seleção. Espero que você possa ser aprovado para prestar um importante serviço ao povo cearense”, disse Elmano.





O edital está disponível no site