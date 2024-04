Colombiano é preso suspeito de matar cearense por dívida de agiotagem

Um colombiano de 21 anos de idade foi preso em flagrante nesta segunda-feira (8), pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), suspeito de matar um borracheiro cearense por dívida de agiotagem. O homicídio foi registrado na tarde do último domingo (7), em um estabelecimento comercial no bairro Serrinha, em Fortaleza.





Conforme a investigação policial, a vítima, um homem de 34 anos, tinha uma dívida de uma quantia em dinheiro ao colombiano preso nesta segunda, que por sua vez fez a cobrança um dia antes da ação criminosa. O autor do crime é também suspeito de ser agiota e emprestava dinheiro mediante alta taxa de juros.





A investigação foi conduzida pela 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil cearense. Agentes da Delegacia capturaram o suspeito em um imóvel e, com ele, foram apreendidos diversos cartões. O indivíduo foi conduzido à sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante por crime de homicídio qualificado. Ele foi então colocado à disposição da Justiça.





A Polícia Civil informa ainda que as investigações continuam, de modo a identificar a possível participação de outros suspeitos envolvidos no crime.





