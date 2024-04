Lula critica Elon Musk e diz que empresário nunca produziu um pé de capim no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um discurso indireto dirigido a Elon Musk, fez críticas ao empresário americano, alegando que ele “nunca produziu um pé de capim nesse país”. Essa declaração ocorreu após os ataques de Musk contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes. Lula relacionou Musk ao crescimento do extremismo de extrema direita, afirmando que permitir que um empresário estrangeiro critique a Corte brasileira e seus ministros é um luxo que o extremismo se dá.





No entanto, é importante observar que as empresas de Elon Musk, incluindo a Starlink, estão envolvidas na produção agrícola no Brasil por meio do fornecimento de tecnologia. A Marinha do Brasil está utilizando a internet via satélite da Starlink em alguns de seus principais navios. Essa tecnologia proporciona conectividade confiável nas embarcações em alto-mar, permitindo que permaneçam conectadas durante longas viagens. Além do acesso à internet, essa conexão viabiliza o uso de ferramentas de previsão meteorológica e até mesmo telemedicina durante as viagens em alto-mar. O Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, a maior embarcação do Brasil, é um dos navios da Marinha conectados pela Starlink. Além dele, o Navio-Patrulha Maracanã e o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, utilizados no Programa Antártico Brasileiro, também receberão o serviço. O custo anual para utilizar a Starlink é de R$ 149 mil. Importante ressaltar que as informações militares não trafegarão pela rede da Starlink, pois os demais sistemas de conectividade dos navios continuarão funcionando normalmente para esse tipo de atividade.





Em resumo, enquanto Lula critica Musk, é relevante reconhecer que a tecnologia fornecida pelas empresas de Elon Musk desempenha um papel significativo na conectividade e operações da Marinha brasileira.

Em indireta a @elonmusk, Lula diz que “empresário americano nunca produziu um pé de capim no Brasil”.



