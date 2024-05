Catarinense mandou áudio se despedindo da família antes de morrer no RS

Ele deixou pais, esposa, irmãos e dois filhos, além de amigos e sobrinhos.

O catarinense Carlos Wolfart, de 41 anos, conseguiu enviar um áudio para se despedir da família pouco antes de morrer levado pela correnteza do Rio Pardinho, em Sinimbu, no interior do Rio Grande do Sul/RS. Ao menos 126 pessoas morreram e 141 estão desaparecidas por conta das enchentes que atingem o estado desde o final de abril.





O morador da cidade de Itapiranga estava no Rio Grande do Sul para ser padrinho de um casamento quando desapareceu nas águas. Ele chegou a enviar áudio à família para se despedir.





Segundo o Metrópoles, a mensagem foi enviada para a esposa dele enquanto aguardava resgate agarrado a uma árvore no meio do alagamento. Segundo a irmã dele Milena Wolfart, ele pediu para que a filha cuidasse bem da mãe dela.





O seu corpo foi encontrado em Sinimbu, cerca de 5 km do local onde desapareceu, na quarta-feira (8). O catarinense foi velado e sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério Comunitário de Linha Dourado de Itapiranga, cidade onde vivia, informou o Terra.





Ele deixou pais, esposa, irmãos e dois filhos, além de amigos e sobrinhos.