Internauta denuncia que, o centro de saúde da família do bairro Pedrinhas, em Sobral, está iminência de fechar as portas por falta de médicos, dentistas e materiais básicos do tipo RAIO X para dentista. A comunidade do bairro Pedrinhas sofre com a falta de estrutura da referida unidade de saúde.

