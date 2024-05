TRAGÉD1A NO RS: NÚMERO DE MORT0S SOBE PARA 116

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou nesta sexta-feira, 10, o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram o estado para 116. No boletim desta manhã foram contabilizadas 113 mortes.





Segundo o balanço da manhã, divulgado às 9h, o estado registrou 146 desaparecidos e 756 feridos.





Com 435 dos 497 municípios do estado afetados pelas enchentes, a Defesa Civil gaúcha afirmou que 337.346 pessoas estão desalojadas, das quais 70.772 estão em abrigos. 1.947.372 pessoas foram afetadas pela tragédia.





O governo do Rio Grande do Sul informou que 70.863 pessoas e 9.984 animais foram resgatados.





Os estragos nas rodovias estaduais do RS





As fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde a semana passada têm causado sérios danos às estradas e pontes da região, resultando no bloqueio de diversos trechos de rodovias.





De acordo com levantamentos realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (Daer) e pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), vinculados à Secretaria de Transportes e Logística (Selt), até o momento, já foram liberados 40 trechos em 20 rodovias para o tráfego.





Os dados coletados pelos órgãos competentes mostram que, na manhã de 30 de abril, a chuva havia causado oito bloqueios totais, um bloqueio parcial e quatro pontos de observação nas rodovias estaduais. No pior momento, foram registrados 170 pontos de bloqueio em 79 rodovias, afetando 97 municípios no estado. No entanto, é importante ressaltar que esses números podem mudar devido à previsão de mais chuvas.





R$ 230 mi para recuperar rodovias





Além disso, as obras de arte especiais, como pontes, viadutos, passarelas e túneis, também foram fortemente impactadas pelas enchentes. De acordo com relatório preliminar do Daer, estima-se que será necessário um investimento de quase R$ 230 milhões para a recuperação dessas estruturas danificadas. Essa é uma preocupação válida, pois essas obras desempenham um papel crucial na infraestrutura viária do estado.





85 mil casas destruídas e prejuízo de pelo menos R$ 7,5 bi





Um novo levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontou que os prejuízos nos municípios do Rio Grande do Sul são de, pelo menos, 7,5 bilhões de reais.





Desse total, 2 bilhões de reais são no setor público, 1,1 bilhão de reais no privado, sendo a maioria dos estragos no setor habitacional, com 4,4 bilhões de reais. Até o momento, foram 85,3 mil casas danificadas ou destruídas no estado.