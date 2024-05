Dorival Júnior anuncia convocados para a Copa América; confira a lista

O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou nesta sexta-feira (10) a convocação para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. Os convocados farão dois amistosos: um contra o México no dia 8 de junho, e outro contra os Estados Unidos, no dia 12.





O técnico convocou 23 atletas. A base da Seleção Brasileira na preparação para a Copa América será em Orlando, nos Estados Unidos.





A apresentação dos jogadores que defendem os times da Europa está marcada para 30 de maio, enquanto os atletas do futebol brasileiro devem chegar em 3 de junho. Pela programação, a delegação deixará Orlando no dia 6 para enfrentar o México, no Texas, no dia 8, e voltará à Flórida no dia seguinte ao amistoso.





Em seguida, o time seguirá treinando até o dia 20, quando partirá para Los Angeles, onde jogará a estreia no dia 24 contra a Costa Rica. No dia 28, a equipe terá pela frente o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, e, em 2 de julho, a Colômbia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.





Convocados para a Copa América





Anunciado em janeiro, Dorival comandou seus primeiros jogos como treinador em março, contra a Inglaterra e a Espanha, em suas respectivas cidades. Contra os ingleses, em Wembley, a Amarelinha venceu por 1 a 0. No Santiago Bernabéu, empatou com a Espanha em 3 a 3.





O coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras de Masculinas, Rodrigo Caetano, anunciou os nomes dos integrantes da delegação nos Estados Unidos. O empresário João Adib Marques será o chefe da delegação nos dois amistosos em junho. Adib é CEO da Cimed, um dos patrocinadores da CBF. Já o presidente do São Paulo, Julio Cazares, ocupará o posto na Copa América.





Goleiros:





Bento – Athletico-PR

Ederson- Manchester City (ING)

Alisson – Liverpool (ING)





Laterais:





Danilo – Juventus (ITA)

Yan Couto – Girona (ESP)

Guilherme Arana – Atlético-MG

Wendell – Porto (POR)





Zagueiros:





Beraldo – PSG (FRA)

Eder Militão – Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)





Meio-campistas:





Andreas Pereira – Fulham (ING)

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – West Ham (ING)





Atacantes:





Endrick – Palmeiras

Evanilson – Porto (PO)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Savinho – Girona (ESP)

Vinicius Junior – Real Madrid (ESP)





Via GCmais