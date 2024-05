Economista avalia que governo Lula pode virar Dilma 2

A economista Selene Peres Nunes avalia que Lula pode sofrer perdas na economia e nas eleições de 2026 se continuar fazendo “puxadinhos” nas contas públicas. Ela, que é uma das autoras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e secretária de Economia de Goiás, apontou que a atual gestão petista pode ficar igual ao governo de Dilma Rousseff (PT).





– Você pode tentar pedalar, mas a transparência se impõe. As instituições reagem. Vimos uma reação do Tribunal de Contas da União muito forte no passado ao rejeitar as contas da Dilma. Existe um risco de o mercado avaliar de maneira cada vez pior o governo e isso afetar as condições de financiamento da dívida pública. Então, os juros sobem e isso afeta a economia como um todo. E aí vem o aspecto político da situação. Ninguém gosta de conviver com o aumento de preços, com uma economia que tem baixo crescimento econômico, e isso pode afetar o pleito de 2026 – falou.





Na avaliação de Nunes, o arcabouço fiscal do governo federal tira a credibilidade da LRF ao estabelecer uma meta de resultado primário (receitas e despesas) com intervalos de tolerância que, na prática, admitem déficits públicos e fazem o governo escapar das medidas de ajuste.





Ela afirmou ainda que “o governo continua achando que gasto é vida e tem dificuldade de perceber que a economia com desequilíbrio fiscal gera inflação”. As informações são do Estadão.