Estudante morre com suspeita de dengue no Piauí

Milena Freitas morreu horas após ser internada em hospital em Bom Jesus.

A estudante Milena Freitas de Araújo morreu nesta quarta-feira, dia 22, com suspeita de dengue, no Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, no município de Bom Jesus, a 679 km de Teresina.





Ela cursava Zootecnia no campus Profª Cinobelina Elvas, na Universidade Federal do Piauí (Ufpi). A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no hospital na noite da última terçafeira, dia 21.





Milena morreu horas depois. A direção do campus da Ufpi, lamentou a morte precoce e repentina da jovem. “Solidarizamo-nos e juntos estamos em oração, para que Deus conforte o coração de sua família e amigos, neste momento tão difícil”, destacou em nota a direção do campus da Ufpi.





Nesta quarta-feira, dia 22, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) confirmou que a médica pediatra Laysa Lira morreu na última segunda-feira, dia 20, vítima de dengue, cerca de duas semanas após o filho caçula de apenas cinco anos ir a óbito por conta da mesma doença em Teresina.





O número de mortes pela doença confirmados neste ano no estado supera o dobro do total de óbitos pela doença em 2023. As vítimas são de Bom Jesus [4], Manoel Emídio [4], João Costa [4], Baixa Grande do Ribeiro [4], Esperantina [4] e Teresina [2].





Via Pi24h