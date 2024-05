PT quer lançar Zé Dirceu como candidato a federal em 2026

O PT planeja lançar o ex-ministro José Dirceu como candidato a deputado federal nas eleições de 2026. A Segunda Turma do STF extinguiu a pena de Dirceu por corrupção passiva na Lava Jato por prescrição da punibilidade. Com a volta de Lula à presidência, Dirceu voltou à cena política e se reuniu com autoridades como ministros do governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira.





Dirceu havia sido condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foram 8 anos, 10 meses e 28 dias de prisão pelos dois crimes.





com O Antagonista





✴️ CÁ PRA NÓS: A decisão da Segunda Turma do STF de extinguir a pena de José Dirceu por prescrição da punibilidade é um tapa na cara da sociedade brasileira. Este ato representa mais do que uma simples reviravolta jurídica; é uma afronta direta à luta contra a corrupção que tantos brasileiros valorizam. O retorno de Dirceu à política, com planos de candidatura e encontros com figuras-chave do governo, reforça a percepção de que, para certos indivíduos, há uma rede de impunidade e recuperação política que opera acima do alcance da justiça. Tal cenário desacredita o sistema judicial, desmoraliza o conceito de responsabilidade penal e ignora os anseios populares por um país mais justo e transparente. A reabilitação de políticos condenados não apenas desafia a ética, mas compromete a integridade das instituições democráticas do Brasil.





Via Blog do César Wagner