Médica morreu por dengue; 2º caso confirmado em Teresina

Laysa Lira morreu cerca de duas semanas após o filho em Teresina.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) confirmou nesta terça-feira, dia 21, que a médica pediatra Laysa Lira morreu na última segunda-feira, dia 20, vítima de dengue, cerca de duas semanas após o filho caçula de apenas cinco anos ir a óbito por conta da mesma doença em Teresina.





“A Fundação Municipal de Saúde confirma o segundo óbito por dengue em Teresina. A paciente é uma mulher residente na cidade. O diagnóstico foi realizado por vínculo epidemiológico e teste positivo via Lacen”, registrou, em nota, a FMS.





A médica sofreu uma parada cardíaca de cerca de 15 minutos na noite deste domingo, dia 19. Ela foi reanimada, mas horas depois não resistiu e morreu por falência múltipla dos órgãos na manhã da segunda-feira, dia 20.





A capital passou a registrar duas mortes por dengue em 2024. A médica é a 11ª vítima fatal da doença registrada apenas neste ano no Piauí. O filho mais velho da médica está internado e em observação com suspeita de dengue – ele foi encaminhado para um hospital em São Paulo.





O número de mortes pela doença neste ano no estado supera o dobro do total de óbitos pela doença em 2023. As vítimas são de Bom Jesus [4], Manoel Emídio [4], João Costa [4], Baixa Grande do Ribeiro [4], Esperantina [4] e Teresina [2].





