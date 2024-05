FACHIN arquiva inquérito contra Renan e Romero Jucá

Edson Fachin, ministro do STF, arquiva inquérito da Operação Lava Jato envolvendo Renan Calheiros e Romero Jucá, após PGR não encontrar provas suficientes.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidiu arquivar um inquérito da Operação Lava Jato envolvendo o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR).





O inquérito, que estava em tramitação desde 2017 e foi prorrogado pelo menos oito vezes, não resultou em denúncia formal por parte da Procuradoria-Geral da República (PGR).





O pedido de arquivamento foi feito pelo atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, em abril deste ano. A investigação apurava uma possível propina de R$ 5 milhões da antiga Odebrecht (atual Novonor) destinada aos políticos do MDB, mas segundo Gonet, as apurações não apresentaram provas concretas de solicitação ou recebimento de vantagens indevidas.





Fachin destacou que o Ministério Público recomendou o esgotamento das linhas de investigação e o arquivamento do processo, o que levou à interrupção do inquérito no STF.





Via Blog César Wagner